Eine Berliner Schülerin, die aus Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus die schriftlichen Abiturprüfungen nicht mitschreiben wollte, ist mit ihrem Eilantrag vor dem Berliner Verfassungsgerichthof gescheitert.

Die Abiturientin hatte erreichen wollen, so lange an den - ab dem 20. April beginnenden - Prüfungen nicht teilnehmen zu müssen, bis sichergestellt sei, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Die 14. Kammer des Verfassungsgerichtshof vertrat jedoch die die Ansicht, dass die Durchführung der Abiturprüfungen "unter seuchenrechtlichen Gesichtspunkten zulässig" sei, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Gerichts.