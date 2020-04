Bild: rbb|24

Auch für Wohnungslose, die sich tagsüber an öffentlichen Plätzen treffen, gilt die Kontaktsperre. Am Ostbahnhof wirft sich dieser Rollstuhlfahrer aus Protest auf den Boden, als sich ihre Gruppe auf Ansage zerstreuen soll. Nach langen Diskussionen fügt er sich und das Sicherheitspersonal hilft ihm wieder in den Stuhl.