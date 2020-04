Klinik in Bernau meldet 30 infizierte Mitarbeiter an einem Tag

In Bernau (Barnim) ist es zu einer Häufung von Corona-Infektionen an einem Krankenhaus gekommen. Wie das Brandenburger Gesundheitsministerium auf Anfrage des rbb am Donnerstag mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 30 Mitarbeiter der Brandenburg-Klinik positiv auf das neuartige Coronavirus getestet sowie zehn Patienten. Eine Person ist an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben.

Damit hat sich die Zahl der bestätigten Fälle an dem Haus innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt. Am Mittwoch berichtete der Landkreis Barnim noch von 30 Infizierten, am Donnerstag war diese Zahl auf 73 Fälle angesteigen. Insgesamt sind drei Menschen in Barnim an Covid-19 gestorben.