Caaberlin Berlin Montag, 13.04.2020 | 13:42 Uhr

Von den Statusmeldungen einiger WhatApp Kontakte weiss ich, dass sich einige Brandenburger, die ich kenne sich überhaupt nicht an die Kontaktverbote halten. Da wird geangelt in Männergemeinschaft, Eiergetrudelt mit der ganzen Famile die nicht an einem Ort wohnt oder gegrillt mit den Nachbarn und Freunden im Garten. Mag sein dass in der Öffentlichkeit sich Leute weitgehend daran halten, aber privat hinter geschlossenen Türen macht jeder weiter was er will. So wird man es in der DDR ja schon praktiziert hat, aus bekannten Gründen. Daher sind die Leute auch gelassen und murren gegen die Einschränkungen nicht stark.