Nachdem in Friedrichshain-Kreuzberg bereits einige Straßen umgewidmet wurden, ziehen nun andere Bezirke wie Pankow nach. In Krisenzeiten geht das anscheinend unbürokratisch. Wo sich Bezirk und Senat einig sind, kann die neue Abteilung Verkehrsmanagement jetzt zusätzliche Radwege anordnen. Und das passiert fortlaufend auf größeren Straßen, so Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr.

Auch in der Lichtenberger Straße, zwischen Strausberger Platz und Holzmarkstraße sind in beiden Richtungen Baken aufgestellt und gelbe Streifen auf dem Asphalt verklebt. Ein breiter Radweg ist entstanden zwischen Gehweg und einer neuen PKW-Parkspur - geschützt vom fließenden Verkehr.

Doch das ist noch längst kein Standard: An der Danziger Straße Ecke Prenzlauer Allee rollte der verringerte Autoverkehr am Freitag noch auf allen Spuren. "Hier gibt es immer noch die 80 Zentimeter große Fahrradspur", beklagt Ragnhild Sørensen, vom Verein Changing Cities. Sie fordert pandemietaugliche Infrastruktur.

Alle Hauptstraßen in Berlin müssten so umgebaut werden fordert Sørensen. Sie spricht von Fahrradspuren mit einer Gesamtlänge von 1600 Kilometer, die noch zu errichten seien. Wenn man künftig wieder einen großen Ausbruch an Krankheiten haben werde, müsse auch die Senatsverwaltung erkennen, dass sich hier etwas ändern müsse, so Sørensen.