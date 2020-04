"Friedrichshain-Kreuzberg will Straßen für Kinder sperren"

"Straßenland in Kinderhand", heißt es ab dem 1. Mai in Friedrichshain-Kreuzberg. Der Bezirk will ab dann bis zu 30 Straßen an Sonn- und Feiertagen für Fahrzeuge sperren. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr sollen einzelne Fahrwege in der Nähe von Spielplätzen zum Spielen und für Fußgänger im Allgemeinen freigegeben werden, teilte das Bezirksamt [berlin.de] am Freitag mit. Der Anwohnerverkehr solle trotzdem weiterlaufen.