"Das gute Wetter ist die "Nagelprobe" fürs Kontaktverbot".

Viele Menschen in Berlin und Brandenburg zieht es an diesem sonnigen Wochenende ins Freie. Ob sie dabei auch die geltenden Abstandsregeln einhalten, kontrolliert zwar die Polizei. Dennoch gibt es Appelle, vernünftig zu sein und zu Hause zu bleiben.

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen bis 18 Grad sind am Sonntag viele Menschen in Berlin und Brandenburg trotz der Corona-Pandemie draußen unterwegs, um das gute Wetter zu genießen. Für die kommenden Tage sind Sonne und sogar noch höhere Temperaturen angesagt.

Berlin und Brandenburg haben das seit 23. März geltende sogenannte Kontaktverbot inzwischen bis zum 19. April verlängert. Zunächst war die Verordnung bis diesen Sonntag befristet. Um Verstöße gegen die Regeln besser ahnden zu können, gilt sowohl in Berlin als auch in Brandenburg mittlerweile ein Bußgeldkatalog.

Ähnlich äußerte sich die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Sie appelliert an die Berliner, möglichst zuhause zu bleiben. "Verlassen Sie die Wohnung nur, wenn Sie triftige Gründe haben, einkaufen, zur Arbeit gehen oder zum Arzt gehen", sagte die Senatorin in einem Kurzvideo, das die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag twitterte. Zwar räumte die Senatorin ein, dass es möglich sei, an die frische Luft zu gehen. "Dennoch möchte ich Sie bitten, dass Sie dabei nicht unvorsichtig werden", sagte Kalayci. Denn die Epidemie habe ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht.

Auch am Sonntag ist die Berliner Polizei wieder im Einsatz, um die Einhaltung des wegen der Corona-Pandemie erlassene Kontaktverbots zu überwachen. "Wir werden das heute wieder überprüfen, ähnlich wie gestern", sagte die Polizeisprecherin. So schritten Beamten gegein eine Demonstration am Brandenburger Tor ein. Die Teilnehmer forderten unter dem Motto "Leave No One Behind", Geflüchtete aus dem Lager Moria in Griechenland aufzunehmen.

Am Samstag war die Berliner Polizei mit rund 500 Beamten und einem Hubschrauber im Einsatz. Am Nachmittag hatte die Polizei resümiert, es gebe hin und wieder !ein paar Verstöße gegen die Verordnung". So hatte die Polizei am Samstag am Rosa-Luxemburg-Platz eine nicht genehmigte Demonstration gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. Für ein endgültiges Fazit sei es allerdings noch zu früh, hieß es am Sonntag.