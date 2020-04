Café in Schöneberg in Existenznöten

Für kleine Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern stehen in der Corona-Krise nur Darlehen zur Verfügung. Und selbst diese Möglichkeit kann derzeit nicht genutzt werden. Eine Cafébetreiberin in Schöneberg erzählt, was das aus ihr macht. Von Efthymis Angeloudis