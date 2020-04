Demos in Berlin und Potsdam

Reiseveranstalter und Reisebüros demonstrieren am Mittwoch um 12 Uhr in Berlin und Potsdam für einen Rettungsschirm in der Corona-Krise. Das Aktionsbündnis "Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik!" hat zu bundesweiten Aktionen aufgerufen.