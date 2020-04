Allein zwischen 23. und 29. März wurden laut der Behörde mehr als 19.700 Tests gemacht, davon seien 7,4 Prozent positiv gewesen. In der vergangenen Woche seien die Kapazitäten für das Land Berlin mehr als verdoppelt worden, auf 8.150 Tests pro Tag. Zehn Labore in Berlin werten den Angaben zufolge die Ergebnisse aus. Es würden daneben auch Tests in Laboren anderer Bundesländer durchgeführt.

Der erste nachgewiesene Fall von Sars-CoV-2 in Berlin war am 1. März bekannt geworden. In der Folge wurden insgesamt acht Untersuchungsstellen an Kliniken eingerichtet, auch manche Ärzte nehmen Abstriche.

In Berlins erster Corona-Untersuchungsstelle an der Charité wird rund einen Monat nach dem Start eine sinkende Nachfrage nach Beratungen und Tests beobachtet. "Wir sehen einen deutlichen Rückgang", sagte der stellvertretende Ärztliche Direktor, Joachim Seybold. Davon würden auch die anderen Untersuchungsstellen in Berlin berichten. "Wir können den Bedarf decken." Insgesamt seien seit dem Start am 3. März rund 3.700 Verdachtsfälle getestet worden.

In der Spitze seien an der Anlaufstelle auf dem Campus Virchow-Klinikum im Wedding bis zu 170 Beratungen mit Abstrichen pro Tag gemacht worden, teils mit Betriebszeiten von 8 bis 22 Uhr. Derzeit seien es noch etwa 70 bis 90 Tests täglich. "Anfangs war die Aufregung in der Bevölkerung groß, viele kamen mit Schnupfen", sagte Seybold. Von allen Getesteten hatte sich demnach weniger als jeder Zehnte tatsächlich mit Sars-CoV-2 infiziert: "8,4 Prozent der Tests fielen positiv aus", so Seybold.