Randberlinerin OHV Montag, 20.04.2020 | 11:32 Uhr

Wir können ja nur froh sein, dass jetzt Frühling ist, nicht auszudenken, wenn es in der neuen Normalität - was ich übrigens auch nicht mehr hören kann ;-)- Winter wird und wir ... wie lange auch immer ... in der Warteschlange ... die ja zu vermeiden ist ... vor dem Supermarkt warten um unsere Brötchen zu kaufen ... Dann wird Corona vielleicht umbenannt in Blasenentzündung etc pp ...

Aber dann bringt mir ja vielleicht der Bankkaufmann meinen Einkauf aus lauter Solidarität nach Hause ... und ich setze mich mit 3 Kollegen acht Stunden in ein 25m2 Büro, obwohl ich im Baumarkt 20m2 Auslauffläche habe... Bei all den unsinnigen Regeln sehe ich nicht mehr durch ... Sorry verehrte Politiker *schrei*