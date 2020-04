Vor dem kleinen Supermarkt in der Sprengelstraße in Berlin-Wedding bilden sich schon seit Wochen lange Schlangen. Nicht mehr als 25 Menschen sollen sich gleichzeitig im Inneren aufhalten, so will es die Edeka-Leitung.

Andres schiebt gerade sein Fahrrad in die S-Bahn. Er arbeitet in der ambulanten Pflege und trägt eine sogenannte FFP-2 Maske. In der S-Bahn hielten die meisten den Abstand noch ein, setzten sich zum Beispiel nicht direkt nebeneinander, schildert er die Situation. In der U-Bahn sei das schon anders. Die BVG fährt derzeit meist nur im Zehn-Minuten-Takt. Das führt dazu, dass sich mehr Menschen in einem Waggon aufhalten müssen. "Ich habe so oft auf die BVG geflucht in den letzten Tagen, weil das einfach nicht zielgerichtet ist", so der Pfleger.

Maske hin oder her - die Enge müsse im Fokus stehen, meint Andres. Die Frage sei auch nicht, ob mehr Geschäfte wieder aufmachen sollten, sondern, ob dort dann ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.