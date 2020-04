Radfahrer nach Unfall in Neuruppiner Klinik gestorben

Ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlag der Mann im Ruppiner Klinikum seinen schweren Verletzungen.

Am Freitag sei der Mann auf einer innerstädtischen Straße auf dem Radweg gefahren. Auf Höhe einer Verkehrsinsel bog der 74-Jährige nach links auf die Fahrbahn ein - und wurde dabei von einem Auto erfasst, das in dieselbe Richtung fuhr. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Alarmierte Rettungskräfte konnten ihn am Unfallort zunächst erfolgreich reanimieren und ins Krankenhaus bringen.