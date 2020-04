Berlins öffentliche Bibliotheken öffnen von 11. Mai an wieder für Ausleihe und Rückgabe von Büchern und anderen Medien. Dieses Datum sei jetzt im Verbund der Öffentlichen Bibliotheken

Berlins (VÖBB) verabredet worden, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Betroffen sind die Bibliotheken aller Bezirke und die Zentral- und Landesbibliothek Berlin.



Die konkreten Regelungen vor Ort werden unterschiedlich sein, hieß es, sie seien abhängig von den jeweiligen räumlichen Bedingungen der einzelnen Standorte. So werde es Bibliotheken mit einem reinen Ausgabeschalter und andere mit einer Art Selbstausleihe geben. Zudem sollen die Besucher Gesichtsmasken tragen, den Bibliotheksausweis bereithalten und nur mit Karte zahlen. Die Arbeitsplätze bleiben geschlossen, der Präsenzbestand unter Verschluss. Nutzer sollten ihre Medien möglichst vorab online beim VÖBB bestellen.



Seit dem 13. März sind alle Bibliotheken in Berlin zur Eindämmung des Coronavirus geschlossen. Dafür bietet der VÖBB einen kostenlosen digitalen Bibliotheksausweis für drei Monate an, ein Angebot, das noch bis zum 11. Mai gelten soll.