Die Zahl der Notrufe wegen häuslicher Gewalt ist in Berlin in diesem Jahr bisher deutlich höher als im vergangenen. Laut Polizei wurden in den ersten 16 Wochen des Jahres etwa 4.100 entsprechende Notrufe registriert, 2019 waren es im gleichen Zeitraum 3.460. Besonders deutlich sei der Anstieg seit Mitte März mit wöchentlich mehr als 300 solcher Anrufe. Vom 16. März bis 19. April rückten Polizisten zu 1.580 Einsätzen wegen Gewaltverdachts in Familien aus.

Gleichzeitig ist die Zahl entsprechender Anzeigen weitaus weniger angestiegen. Insgesamt wurden zwischen Jahresbeginn und dem 19. April 4.270 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in Berlin aufgenommen. Das waren 210 mehr Vorfälle als im Vergleichszeitraum 2019. Seit den Kontaktbeschränkungen Mitte März wegen der Corona-Krise wurden rund 1.380 Gewaltvorfälle in Familien angezeigt, das sind 46 Fälle mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (12. bis 19. Kalenderwoche).