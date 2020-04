Roland Rötinger Berlin Montag, 06.04.2020 | 13:56 Uhr

Ausnahmezustand für polnische Pflegekräfte in Deutschland, den gab es schon immer, so lange wie es die Privaten-Unternehmen gibt. Ich hab mir oft die Frage gestellt, wie lange hält diese Frau das Pensum noch durch. Sie sind fleißig, emphatisch und geben alles, bis zum umfallen. Das wurde schamlos ausgenutzt. Von daher ist das nur ein weiterer Grund, die Arbeit als Pflegekraft in Deutschland den Rücken zu kehren. Jetzt mit so einem Bericht in den Schlagzeilen aufzutreten verzerrt wirklich die Gesamtsituation wie mit Menschen in der Pflege umgegangen wird. Einfach mal an der Überschrift arbeiten, dann passt es auch! Ich bin lange genug dabei, um mir so ein Urteil zu erlauben.