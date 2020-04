Zum Start des Ramadan am 24. April stimmt der Zentralrat der Muslime in Deutschland die Gläubigen nun auf ein anderes Fest ein. Dabei sei der Kampf gegen das Coronavirus eine "religiöse und bürgerliche Pflicht", heißt es in der Ramadan-Grußbotschaft des ZMD [zentralrat.de] : "Gemeinschaftliche Iftare im großen Kreis, die Koranlesungen in der Moschee, die traditionellen Gebete in der Nacht (Tarawih) und weiterhin die Pflicht- und Freitagsgebete in der Moschee werden ausbleiben. Wir machen unsere Wohnungen zu den Orten der Begegnung mit Allah."

Für gläubige Muslime bedeutet der Ramadan: kein Essen und keine Flüssigkeit zu sich nehmen, von Sonnenaufgang bis Untergang. Abends wird das beim Iftar (Fastenbrechen) nachgeholt. In den Moscheegemeinden oder im großen Familienkreis wird dann reichlich aufgetischt, gegrilltes Fleisch, Gemüse, Falafel, Couscous, süßes Gebäck und ganz wichtig: Datteln. So zumindest war das vor der Corona-Pandemie.

Dass nun mehr zu Hause gebetet und gegessen wird, scheint für viele Familien allerdings zusätzlichen Vorbereitungsstress zu bedeuten. Die so genannte "arabische Straße", die Sonnenallee in Berlin-Neukölln, ist in diesen Tagen nichts für schwache Nerven. Auf dem gut 500 Meter langen Abschnitt zwischen Hermannplatz und Weichselstraße ist es am Mittwoch, am Tag vor dem Ramadan, ziemlich voll. Zwar gibt es vor den Cafés und Schawarmabuden kaum noch Sitzgelegenheiten, doch die Bürgersteige sind auch ohne Tische und Bänke so eng, dass die aneinander vorbeiströmenden Menschen die 1,5 Meter-Abstandsregel zigfach brechen.

An den Ampelkreuzungen und an den Obst- und Gemüseständen vor den Supermärkten stehen die Passanten oft dicht gedrängt im Pulk. Immer wieder sieht man Männer in Dreier- oder Vierergruppen vorbeilaufen. Die meisten scheint die Coronakrise nicht sonderlich zu beunruhigen. Ein Phänomen, dass in den letzten Tagen in ganz Berlin vermehrt zu beobachten war. Bei einigen wenigen merkt man allerdings, dass sie sich Mühe geben, andere auf Abstand zu halten. Vor allem ältere Frauen tragen Masken und laufen eher am Rand.

Ein Mitarbeiter des "Ada Supermarkts", der anonym bleiben möchte erzählt, warum so viel los ist: "Die Restaurants sind zu, deshalb kochen alle zu Hause und kaufen mehr ein." Der junge Türke sagt, dass der Umsatz zu Beginn der Corona-Pandemie um etwa 60 Prozent gestiegen ist und sich mittlerweile bei plus 30 Prozent eingependelt hat. Allerdings erwarte man während des Ramadan wieder einen deutlichen Anstieg. "Heute ist schon die Hölle los und es wird noch mehr, denn die Leute wollen sich zu Hause besondere Mahlzeiten für das Fastenbrechen zubereiten. Die großen Grillfeste und die Büfetts in den Moscheen fallen ja aus."