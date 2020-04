Doch schon jetzt storniert nach einer Umfrage des ARD-Morgenmagazins rund ein Drittel der Bundesbürger seine Reisen. Denn wer will schon zwischen Plexiglasscheiben am Strand liegen und sich bei jedem Urlaubskontakt fragen, ob der jetzt gefährlich war.

KLM hat nach Aussage des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland dazu die "Billigung der niederländischen Regierung". Und in Deutschland hat etwa Lufthansa nach Berichten des Fluggastmagazins Airliners einfach die Schaltfläche für die Kostenerstattung von der Website genommen. Allerdings soll ein Antrag auf Kostenerstattung dennoch telefonisch oder per Mail möglich sein, wenn auch erschwert.

Es kommt darauf an. Wenn Sie die Reise stornieren wollen, weil Sie sich vor einer Infektion fürchten , gilt dies nicht unbedingt als ausreichender Grund für eine kostenfreie Stornierung. Dafür müssen laut BGB 651h "am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise .... erheblich beeinträchtigen." Ob eine solche Beeinträchtigung vorliegt, kann man natürlich vor Gericht erstreiten. Wollen Sie aber sicher gehen, nicht mit Stornokosten belastet zu werden, sollten Sie von sich aus nur Reisen stornieren, für deren Zeitraum eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes oder des Bestimmungslandes vorliegt. Gleiches gilt für die Zahlung noch ausstehender Kosten.

Nein.

Das müssen Kunden genau so wenig akzeptieren wie die Gutscheine von Fluggesellschaften. Hier stärkt die sogenannte "Pauschalreisen-Richtlinie" den Rücken der Verbraucher. Danach haben Pauschalreisende im Falle von "unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen", die ihre Reise erheblich beeinträchtigen, Anspruch auf die Wahl: Geld zurück – und zwar innerhalb von 14 Tagen – oder Gutschein bzw. Umbuchung.

Doch auch in Sachen Pauschalreisen sind einige Europäische Länder in der Corona-Krise ausgeschert. So müssen etwa in Frankreich Gutscheine akzeptiert werden. Einen Überblick, welche Sonderregelungen es im Augenblick in verschiedenen Ländern gibt, finden Sie beim Europäischen Verbraucherzentrum für Deutschland. Das EVZ bietet auch Verbraucherunterstützung bei allen Fragen an, die grenzüberschreitende Reisen in Europa betreffen.

Die EU-Kommission hält es jedoch für den falschen Weg, Verbraucherrechte zum Schutz der Reiseanbieter aufzugeben. Auf Anfrage des rbb erläutert ein Kommissionssprecher die Entscheidung: "Die Europäische Kommission kann nicht einfach per Federstrich den Verbraucherinnen und Verbrauchern ihre Rechte vorenthalten und Rechtsunsicherheit schaffen. Dies würde letztlich auch den Unternehmen schaden, da die Reisenden das Vertrauen verlieren würden. Die Kommission arbeitet daran, gemeinsame Regeln zu entwickeln, mit denen die Tourismusbranche in den Ländern gestützt werden kann, ohne Verbraucherrechte zu beschneiden. Hier sind in naher Zukunft also Veränderungen zu erwarten.