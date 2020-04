Jörn berlin Donnerstag, 23.04.2020 | 10:58 Uhr

Armes Deutschland.

Jetzt müssen sich schon Bedienste aus medizin und Pflege in Schalngen anstellen, um (eigentlich selbstverständliches) Schutzmaterial zu bekommen.



Wenn unsere Regierung seit Tagen immer vom Dank an all die so wichtigen Menschen im Land aufruft, so müsste dieser anderts aussehen.

Weningstens könnte das Material von der kV an die Praxen geliefert werdne und niht andersherum.