Nach einem Corona-Ausbruch in der Seniorenpflege Hermannswerder in Potsdam Anfang April vermeldet die Heimleitung nun eine erfreuliche Wende. Corona-Tests, die am Dienstag bei allen 80 Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt worden seien, hätten ergeben, dass von den ehemals 38 positiv Getesteten inzwischen nur noch elf positiv sind. Außerdem gebe es nur eine neue Infektion, so dass die Zahl der Corona-positiven Bewohnerinnen und Bewohner aktuell bei zwölf.