Die Öffnung einer zweiten Unterkunft für Obdachlose in der Corona-Krise scheitert in Berlin bisher am Personal. "Das Geld ist da, Unterkünfte auch, aber nicht genügend Soziarbeiterinnen und Sozialarbeiter", teilte Stefan Strauß, Sprecher der Senatssozialverwaltung, am Dienstag mit.

Vorgesehen sei die zweite Unterkunft im 24-Stunden-Betrieb für 150 Menschen an der Storkower Straße im Bezirk Pankow.

Ende März teilte der Berliner Senat mit, er wolle im Zuge der Corona-Krise in den kommenden Monaten 350 neue Plätze für Obdachlose anbieten. So hieß es damals von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke), dass keine Übernachtungsplätze vorgesehen seien, sondern Räume, in denen sich Obdachlose zurückziehen und einen Schutzraum finden könnten.