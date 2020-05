Keine Autos und mehr Platz zum Toben: Im Berliner Bezirk Neukölln entstehen sechs Spielstraßen, um während der Corona-Pandemie mehr Platz für Kinder zu schaffen.

Ab Pfingsten sollen die ausgewählten Straßen im Körnerkiez, Reuterkiez, in Rixdorf und Britz an Sonn- und Feiertagen von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr für den Autoverkehr gesperrt werden, wie das Bezirksamt am Mittwoch mitteilte. "In Corona-Zeiten benötigen Kinder und Jugendliche mehr Platz, auch um überfüllte Spielplätze zu vermeiden", so Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD).