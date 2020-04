Die öffentlichen Berliner Trinkbrunnen bleiben wegen der Corona-Krise bis auf weiteres außer Betrieb. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe am Donnerstag mit. Grund sei, dass Schmierinfektionen an den Brunnen nicht auszuschließen seien. Zudem gelte es, Menschenansammlungen in deren Umfeld zu vermeiden. "Über das Wasser an sich ist das Virus nicht übertragbar", betonte die Sprecherin.