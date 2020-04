Drei Männer haben in Berlin offenbar die Corona-Krise ausgenutzt und mit Mundschutz maskiert eine Tankstelle überfallen.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch, betraten die Männer am Dienstagabend die Tankstelle in Berlin-Weißensee. Alle waren mit einem Mundschutz ausgerüstet, was die Kassiererin in der aktuellen Situation nicht gewundert habe.