Basketball-Bundesliga will Spielbetrieb mit zehn Klubs fortsetzen

Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison trotz der Corona-Krise fortsetzen - sofern es gesundheitspolitisch möglich ist. Der Modus ist ein besonderer: Nur zehn Teams machen weiter und gespielt werden soll in Turnierform an einem Ort. Alba Berlin ist mit dabei.