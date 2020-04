Eine von der Initiative "Seebrücke" am Ostersonntag geplante Menschenkette am Landtag Brandenburgs in Potsdam darf nicht stattfinden. Die 3. Kammer des Verwaltungsgerichtes Potsdam lehnte am Donnerstag eine Ausnahme vom allgemeinen Versammlungsverbot zur Eindämmung des Coronavirus ab. Das befristete Verbot sei eine "derzeit notwendige und angemessene Schutzmaßnahme" des Infektionsschutzgesetzes, um die weitere Verbreitung von Infektionen zu verhindern, hieß es.

Aus dem vom Veranstalter für die "Menschenkette" vorgesehene Maßnahmenkatalog sei nicht ersichtlich, dass dem Infektionsschutz hinreichend Rechnung getragen werden könne. Eine Beschwerde gegen den Beschluss vor dem Oberverwaltungsgericht wurde zugelassen.