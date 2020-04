Lärmbelastung in Tegel deutlich gesunken

Für die Anwohner von Flughäfen hat die Corona-Krise auch positive Seiten: In Berlin-Tegel hat sich die Lärmbelastung durch Flugzeuge im März halbiert. Auch auf den Hauptverkehrsadern der Stadt ist weniger los.

Der Verkehrs- und Fluglärm rund um den Flughafen Tegel hat in der Corona-Krise zum Teil deutlich nachgelassen. In der zweiten Märzhälfte habe sich die Lärmbelastung durch Flugzeuge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert, teilte die Verkehrsverwaltung mit. Außerdem sei der Straßenverkehr an einigen Hauptstraßen um bis zu 30 Prozent zurückgegangen. Auch das habe die Lärmbelastung reduziert.