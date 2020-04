Anzeigen wegen häuslicher Gewalt sind seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen stark gestiegen - jedenfalls in den Städten, sagt Familienministerin Giffey. Da Kinder nicht mehr in Kita, Schule oder Sportverein gehen, beibt Gewalt gegen sie möglicherweise unentdeckt.

Bundesfamilienminister Franziska Giffey (SPD) sieht durch die Ausgangsbeschränkungen vor allem in Städte die Gefahr einer Zunahme häuslicher Gewalt. Bereits in der vergangenen Woche habe sie Rückmeldung bekommen, dass in Berlin die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt um zehn Prozent gestiegen seien, sagte sie in einem am Samstag veröffentlichten Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Offensichtlich gebe es ein Stadt-Land-Gefälle, so Giffey weiter. In ländlichen Regionen, wo es mehr Möglichkeiten gebe rauszugehen und wo Menschen nicht so sehr auf engem Raum lebten, sei das Konfliktpotenzial nicht so hoch. "Dort hören wir noch nicht von zusätzlichen Fallzahlen", so Giffey.