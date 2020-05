Beatrix Schwarzbach, Rhetoriktrainerin in Friedrichshain: "Wir reden gerade alle wie mit der Hand vor dem Mund. Durch eine Maske sind zwei Drittel unseres Gesichts verdeckt. Die Kommunikation wird eckiger- wir verstehen uns schlechter und erkennen Emotionen nicht mehr so deutlich. Über die Augen kann man noch Freude und Ärger sehen, aber es fehlt viel. Es ist schwieriger, die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu bekommen, da brauchen wir mehr Energie und kommunikative Kraft, um unser Anliegen rüberzubringen. Es gibt eben nicht so viel Feedback wie sonst. Tipp: bewusst und deutlich sprechen und mit Gesten die Aussagen unterstreichen." | Bild: rbb/Juliane Kowollik