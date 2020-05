dpa/Russian Look

Die Prüfungen sind bestanden, ein neuer Lebensabschnitt beginnt: Abiturienten feiern das oft opulent, organisiert von Event-Agenturen. Doch in diesem Jahr verdirbt die Corona-Pandemie den Beteiligten die Feierlaune. Von Jule Käppel

Die 17-jährige Felicitas hatte sich einen gemeinsamen Abschluss mit ihrem Jahrgang gewünscht, aber ihre Schulzeit endet anders als gedacht. "Bei uns ist es leider so, dass der Abi-Ball jetzt schon komplett gestrichen werden musste. Auch die Rückabwicklung hat stattgefunden und man kann sich gar keine Hoffnung mehr machen", erzählt die Schülerin kurz nach ihren schriftlichen Prüfungen.

Für die Abiturienten in Berlin und Brandenburg gibt es nach den ganzen Prüfungen keine große Party. Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie machen ein gemeinsames Feiern unmöglich. Auch das Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Berlin-Pankow musste umplanen.

Abi-Bälle sind ein Geschäft, mit dem Event-Agenturen Geld verdienen. Bei einem branchenüblichen Preis von 60 Euro pro Karte kann ein Abi-Ball über 40.000 Euro kosten - inklusive Saal, DJ, Catering und Security.

Cem Yigit hat sich mit seiner Agentur Hauptstädter Event- und Medien-GmbH vor zehn Jahren auf Abi-Bälle in Berlin spezialisiert. Der 33-Jährige würde jetzt mit den Abi-Komitees das Zeremoniell des Abends besprechen: Wie laufen die Abiturienten ein? Gibt es Reden? Wer macht den Eröffnungstanz? Stattdessen hat er andere Themen mit seinen Kunden: Die Schüler können die Abi-Bälle stornieren oder auf unbestimmte Zeit verschieben. "Wir schauen uns an, wie die Entwicklung nach den Sommerferien ist, damit wir noch einen zeitlichen Puffer haben und dann werden wir kurzfristig die Abi-Bälle durchführen", so Yigit.