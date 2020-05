Besitzer von Jahreskarten für Zoo, Tierpark und Aquarium in Berlin können mit einem finanziellen Ausgleich für die Schließzeiten in der Corona-Krise rechnen. "Für die Jahreskarten-Abonnenten verlängert sich die Laufzeit automatisch um einen Monat. Für alle weiteren Jahreskartenbesitzer finden wir natürlich auch eine kulante Lösung", kündigte Zoo-Sprecherin Katharina Sperling am Montag an.