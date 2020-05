Bild: Frank Wenzel/rbb

Seit Mai wieder erlaubt - Im kleinsten Dorf gibt's Autokinos - nur Berlin hat keins

26.05.20 | 15:40 Uhr

Die regulären Kinos sind in der Hauptstadt wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Die Alternative: Autokinos. Während es in fast jedem Bundesland Deutschlands inzwischen welche gibt, schauen die Berliner noch immer in die Röhre. Warum eigentlich?

Das brandenburgische Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) hat eines, und Zempow (Ostprignitz-Ruppin) sowieso. Auch in Apolda (Thüringen), in Hechingen (Baden-Württemberg) und sogar in der Kleinstadt Alzey (Rheinland-Pfalz) gibt welche, wie Posts von Facebook-Bekanntschaften verraten. Münster, Offenburg, Kassel und Chemnitz sind ebenfalls dabei. Die Rede ist von Autokinos. Überall in der Republik entstanden in den vergangenen Wochen dort, wo es keine regulären gibt, Pop-up-Varianten. Und in Berlin, der deutschen Filmstadt schlechthin? Nichts. Außer Ankündigungen und Planungen [berlin.de]. Ein bisschen Pech ist natürlich dabei. Das letzte verbliebene, das "Bärliner Autokino" in Reinickendorf, hatte seinen Standort ausgerechnet im vergangenen Winter aufgegeben, um nach Nauen (Brandenburg) zu ziehen. Dort wurde es, auch wenn es in Brandenburg inzwischen einige Autokinos gibt, noch immer nicht wiedereröffnet.

Seit Mai sind Autovorführungen wieder erlaubt

Dabei sind Autovorführungen in Berlin seit Anfang Mai grundsätzlich wieder erlaubt. Trotzdem gibt es bislang kein einziges aktives Autokino. Aber woran scheitert es? Zuständig seien die Bezirke, heißt es auf Nachfrage von rbb|24 bei der Berliner Staatskanzlei.

Neben einem geeigneten Platz und Filmen brauchen etwaige Betreiber Bühne, Leinwand und eine Funk-Frequenz. Über letztere können die Zuschauer dann den Ton im eigenen Autoradio anhören. Leihgeräte, die ins Wageninnere gehängt werden und Ton abspielen, werden - auch aus Hygienegründen - nicht verwendet. Wer derzeit ein Autokino eröffnen will, muss aber zudem ein Sicherheits- und Hygienekonzept vorgelegen und es genehmigen lassen. Sollte öffentliches Straßenland genutzt werden, muss zudem das zuständige Ordnungsamt eingeschaltet werden. Für feste Bauten ist eine Baugenehmigung nötig.



Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben

Geschafft hat das komplexe Prozedere anscheinend, so ist es berlin.de zu entnehmen, das "Autokino am BER". Dort in - wohlgemerkt schon in Brandenburg - der Hans-Grade-Allee 54 (etwa ein Kilometer Luftline vom Flughafen Schönefeld) starte die Saison am 31. Mai, heißt es. Gezeigt würden Filme auf einer aufblasbaren Leinwand der Größe 18 x 10 Meter. Die Besucher hätten sich an strenge Hygienevorschriften zu halten, heißt es. Tickets dürften nur online erworben werden, maximal zwei Erwachsene pro Auto seien erlaubt (Familien ausgenommen); Fenster, Verdecke und Türen der Wagen müssten geschlossen bleiben. Ein Programm ist derzeit jedoch noch nicht zu sehen. Doch es gibt eine weitere Info: Es sei mit "erhöhten Preisen" von 12 bis 52 Euro zu rechnen.

Planungen gibt es in mehreren Bezirken

Pläne zum baldigen Start eines Autokinos in Berlin-Neukölln mit dem klangvollen Namen "The Parkplatz" soll auch die Berliner Street-Art-Künstlergruppe Die Dixons haben [berlin.de]. Sie will in der Sonnenallee auf dem Parkplatz des Hotels Estrel ein Autokino eröffnen - voraussichtlich noch im Juni. Ein konkreter Starttermin oder ein Programm sind jedoch noch nicht bekannt. Medienberichten zufolge gibt es Planungen für Autokinos derzeit auch in Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf. In letzterem Bezirk geht es nach Angaben des Bezirksamts sogar gleich um zwei verschiedene Autoveranstaltungen. Wie eine in die Projektplanungen involvierte Firma rbb|24 sagte, habe sich eine davon jedoch inzwischen zerschlagen - geplant waren hier Autokonzerte auf einem Parkplatz des Olympiastadions. Der Stand der Dinge für die weiteren Bestrebungen ist trotz Nachfrage von rbb|24 bei den jeweiligen Bezirksämtern nicht herauszufinden.

In Cottbus fand eine Autodisko statt

In den Bundesländern, in denen das Autokino-Programm bereits wieder angelaufen ist, werden die Orte inzwischen längst nicht mehr nur zu Filmvorführungen genutzt. Die Zuschauer können dort vom Auto aus auch Konzerte und Comedians erleben oder Gottesdienste feiern. Dass es auch hierfür über die cineastischen Belange hinaus, die durch das von Blockbustern geprägte Programm sowieso eher kurz kommen werden, Bedarf gibt, hat sich auch am vergangenen Wochenende in Cottbus gezeigt: Dort hatte die erste Cottbuser Autodisko stattgefunden. Ähnlich wie beim Autokino wird hier der Sound über das Autoradio übertragen und die Besucher sollen während der Party in ihren Fahrzeugen sitzen - so zumindest die Auflage.

Autokinos gibts schon seit 1933

Das allererste Autokino eröffnete übrigens bereits 1933 in den USA. Die erste deutsche Variante gab es ab 1960 in Frankfurt am Main. In der DDR entstand 1977 das erste und einzige Autokino im heute brandenburgischen Zempow, einem nur einige Dutzend Einwohner zählenden Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse.

