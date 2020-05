In den zwei Monaten seit Einführung der strikten Corona-Regeln Mitte März hat die Polizei in Berlin rund 4.500 Verstöße festgestellt.

Was in Berlin jetzt erlaubt ist - und was verboten

Aktuell sind in Berlin, Stand Donnerstagabend, 6.393 Infektionsfälle erfasst. Davon gelten laut Senat 5.737 als genesen. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist zuletzt deutlich gesunken: Aktuell werden 282 Infizierte in Kliniken behandelt, davon 103 auf Intensivstationen. Das entspricht in etwa dem Stand von Ende März.

Am 14. März mussten in Berlin die Clubs, Kneipen und Kinos schließen. Am 16. März folgten Schulen und Kitas, auch zahlreiche Läden durften nicht mehr öffnen. Einige Tage später wurde auch der Betrieb in Gaststätten untersagt.