Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin soll in diesem Jahr in einer digitalen Version unter dem Motto "Don't hide your Pride!" ("Verstecke deinen Stolz nicht") viele regionale Künstler und Gruppen einbinden.

Am 25. Juli sollen einzelne Gruppen in einem Livestream nacheinander mit kurzen Beiträgen auftreten, als würden sie am Publikum vorbeiziehen, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Zuschauer sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, sich beim Feiern zu präsentieren.