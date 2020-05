Berlin will wieder Besuche in Gefängnissen ermöglichen

Gefangene in Berlin sollen ab der kommenden Woche nach und nach wieder Besuch im Gefängnis empfangen können. An der Jugendstrafanstalt Berlin und der Justizvollzugsanstalt für Frauen soll ab Montag eine Testphase starten, wie die Senatsverwaltung für Justiz am Dienstag mitteilte. Ab dem 8. Juni sollen dann auch männliche erwachsene Gefangene wieder Besuch empfangen dürfen.



Besucher bekommen den Angaben nach medizinische Schutzmasken, die sie tragen müssen. Außerdem werden Trennscheiben aufgestellt und die Hygiene- und Abstandsregeln überprüft.

Seit Ende März gilt in Gefängnissen wegen der Corona-Pandemie ein Besuchsverbot, stattdessen wurden laut Senatsverwaltung Videoanrufe angeboten.