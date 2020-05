Mit den Lockerungen nach dem Shutdown in Berlin und Brandenburg steigt der Blutbedarf an den Krankenhäusern. Denn weil viele Arbeitnehmer an den Arbeitsplatz zurückgekehrt seien oder ihre Freizeit wieder anders gestalteten, sei die Spendenfrequenz rückläufig, so der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Gleichzeitig hätten viele Kliniken ihre Operationstätigkeit wiederaufgenommen. "Die Folge ist eine extreme und schnelle Bedarfssteigerung", hieß es am Montag in einer Pressemeldung des DRK.