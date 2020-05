Untersuchungen zeigen nach Angaben der Landesstelle, dass etwa 20 Prozent der Männer und mehr als 9 Prozent der Frauen in Brandenburg einen gesundheitlich schädlichen Konsum von Alkohol betreiben. Hilfe gebe es für Betroffene und Angehörige in Suchtberatungsstellen, die in allen Regionen des Landes existierten, so Hardeling. Sie seien auch weiterhin telefonisch erreichbar. Einige bieten auch Online- oder Videoberatung an. Über www.selbsthilfealkohol.de könnte im Zweifel auch getestet werden, ob ein riskantes Trinkverhalten vorhanden sei.

Die derzeit geschlossen Spielhallen im Land würden zwar das Glückspiel unterbinden, sagte Hardeling. Andererseits seien gerade Online-Glückspiele für viele Spieler und Spielerinnen besonders riskant. Anbieter von Online-Glückspielen würden zudem massiv Werbung sowohl online als auch im TV schalten, kritisierte sie. Diese massive Präsenz sei unverantwortlich. Hardeling forderte, im Sinne des Jugend- und Spielerschutzes auch in Deutschland wie in anderen EU-Ländern Werbung für Glücksspiele komplett zu verbieten oder wesentlich einzuschränken.