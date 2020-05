Spielhallen müssen in Brandenburg weiterhin geschlossen bleiben. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwochabend mitgeteilt. Das Gericht habe eine entsprechende Regelung in der Sars-CoV2-Eindämmungsverordnung des Landes mit zwei Eilbeschlüssen bestätigt. Demnach ist die Vorgabe trotz rückläufiger Corona-Infektionszahlen derzeit verhältnismäßig und angemessen.