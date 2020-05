Zu Eheschließungen auf dem Standesamt werden in Brandenburg trotz der Coronavirus-Pandemie künftig wieder Gäste zugelassen. Eine entsprechende Weisung habe Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag erlassen, teilte das Ministerium in Potsdam mit. Hochzeiten seien "emotionale Höhepunkte des Lebens", betonte Stübgen. Nun sei auch bei diesen wichtigen Ereignissen ein Schritt zurück zur Normalität möglich.