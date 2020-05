Bild: rbb|24

Entwicklung der Epidemie in Berlin - Das ist die Corona-Ampel – mit all ihren Schwierigkeiten

20.05.20 | 18:46 Uhr

Der Berliner Senat will mit einem Ampelsystem das Infektionsgeschehen im Blick behalten und wenn notwendig reagieren. Die genaue Methodik will man allerdings nicht offenlegen. rbb|24 hat darum versucht, die Corona-Ampel nachzubauen. Von Haluka Maier-Borst

Zwei Mal Gelb heißt Redebedarf. Zwei Mal Rot heißt Handlungsbedarf. Das Grundkonzept der Berliner "Infektions-Ampel" ist recht simpel. Doch sobald es um die Details geht, wird es schwierig. Warum hat der Senat sich für diese Indikatoren und Richtwerte entschieden? Welche Datenquellen nutzt die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung? Wie genau berechnet man den Reproduktionswert? Weil es trotz mehrfacher Anfragen keine Möglichkeit zu einem erklärenden Gespräch gab, hat rbb|24 versucht aus den spärlichen Informationen, die "Corona-Ampel" nachzubauen. Dabei wollen wir erklären, wie wir rechnen und welche Schwierigkeiten es bei dieser Rechnung, aber auch bei den Angaben des Senats gibt. Falls Ihnen die Grafiken nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.

Wie ist die Berliner Corona-Ampel aufgebaut?

1. Die Reproduktionszahl R Ist der R-Wert unterhalb 1,1 steht die Ampel hier auf Grün. Ist der R-Wert über 1,1 und das "3 Mal in Folge", so springt die Ampel auf Gelb. Liegt der R-Wert sogar drei Tage in Folge über 1,2, so schaltet die Ampel auf Rot. 2. Zahl der Neuinfektionen der vergangenen siebenTage pro 100.000 Einwohner*innen Liegt die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen unter 20, ist dieser Teil der Ampel grün. Liegt diese Zahl über 20, so ist die Ampel gelb. Überschreitet die Zahl die Marke von 30, so wird hier die Ampel rot. 3. Anteil der für Covid-19-Patient*innen benötigten Plätze auf Intensivstationen Dieser Teil der Ampel ist grün, solange der Anteil an Covid-19-Patient*innen unter 15 Prozent liegt. Steigt der Wert über 15 Prozent, ist die Ampel gelb. Ist der Anteil größer als 25 Prozent, schaltet die Ampel auf Rot.

Wie berechnet rbb|24 basierend auf diesen Angaben die Ampel?

1. Die Reproduktionszahl R Die Senatsverwaltung hat auf eine Mail, drei Anrufe und eine Anfrage per Twitter bezüglich der Methodik hinter der R-Berechnung nur so geantwortet [twitter.com]: "Schauen Sie gerne auf der Seite des @rki_de nach, dort sind die Rechnungsmethoden nebst Ergebnissen erläutert, so wie sie auch vom Land Berlin übernommen werden: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/Nowcasting.html"



Leider stehen auf der Seite des Robert-Koch-Instituts weder die errechneten Werte für Berlin noch wie man sie für ein Bundesland berechnen sollte. rbb|24 orientiert sich darum an der Methodik, die das RKI für den 7-Tage-R-Wert erläutert. Allerdings haben wir im Gegensatz zum RKI keinen sogenannten Nowcast als Ausgangsbasis, der abschätzt, wie viele Fälle schon bekannt sein müssten, wenn es keinen Meldeverzug gäbe. Um den R-Wert für einen Tag zu errechnen, nehmen wir also die Zahl der Neuinfektionen des Tages und addieren dazu die Zahl der Neuinfektionen der vorherigen sechs Tage. Zum anderen nehmen wir die Zahl aller gemeldeten Neuinfektionen im Zeitraum von vor vier Tagen bis vor elf Tagen. Das Verhältnis dieser beiden Summen ist dann der errechnete R-Wert für den Tag. Weil dieser so simpel errechnete R-Wert aber stark schwanken kann, das besonders bei niedrigen insgesamten Fallzahlen, zeigen wir Ihnen nicht nur den heutigen R-Wert, sondern auch die R-Werte der vorherigen sechs Tage.

Da wir aber nicht genau wissen, wie der Senat seinen R-Wert berechnet, können wir mögliche Abweichungen nicht genau erklären. Wir gehen davon aus, dass "3 Mal in Folge" bedeutet, dass der R-Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 1,1 liegt. Sicher wissen wir aber auch das nicht.

2. Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen Basierend auf den vom Senat gemeldeten kumulierten Fallzahlen errechnet rbb|24 die Neuinfektionen der vergangenene sieben Tage und teilt sie durch die Einwohnerzahl von Berlin: 3.769.495 (Stand Ende 2019 [statistik-berlin-brandenburg.de]). Mögliche Abweichungen von den Senatszahlen könnten sich durch Nachmeldungen oder eine andere Einwohnerzahl als Rechengrundlage erklären. Diesen Indikator zeigen wir auch schon seit geraumer Zeit in unserem Stück zu den Fallzahlen und auch für Brandenburg.

3. Anteil der für Covid-19-Patient*innen benötigten Plätze auf Intensivstationen Die Berechnung hierfür basiert auf dem Tagesreport des DIVI-Registers zu den derzeitigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten. Hierbei rechnen wir die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Fälle gegen die Anzahl aller Intensivbetten. Da aber womöglich trotz gesetzlicher Pflicht nicht alle Kapazitäten an das Divi-Register gemeldet werden, kann es hier ebenfalls Abweichungen geben.

Wie sind die Indikatoren der Ampel zu bewerten?

Die Berliner Amtsärzte haben in einem offenen Brief den Senat für das Gesamtkonzept der Ampel kritisiert. Auch die Obergrenze bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ist nicht ganz einfach zu bewerten. So sagte die Forscherin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, dass eigentlich das Ziel null Neuinfektionen seien müsse [sciencemediacenter.de]. Besonders wackelig kann aber mitunter die Berechnung von R sein. Denn die extremen Schwankungen lassen sich vereinfacht so erklären. Hätten sich zum Beispiel vor vier Tagen nur zwei Menschen neu angesteckt und vier Tage darauf wären es vier, würde R bei 2 liegen. Wären es aber nur drei Neuinfektionen, wäre R nur noch bei 1,5. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten die Zahl R zu berechnen.

Wieso errechnet rbb|24 die Corona-Ampel, wenn die Indikatoren doch so heikel sind?

Das hat zwei Gründe. Zum einen könnten trotz dieser Schwächen die drei Indikatoren in Kombination durchaus Sinn ergeben. Wenn zum Beispiel R steigt, können die Schlussfolgerungen daraus sehr unterschiedlich sein, je nach dem von welcher aktuellen Zahl an Neuinfektionen wir sprechen. Genauso ist mehr Spielraum selbst bei einem neuerlichenn größeren Ausbruch vorhanden, wenn es kaum Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen gibt. Zum anderen lässt das wöchentliche Update des Senats viele Fragen offen und kommuniziert keine Unsicherheiten. So wird zum Beispiel nur ein R-Wert angegeben, der, wie erläutert, seine Schwächen haben kann. Unsicherheiten, wie das RKI sie zum Beispiel kommuniziert, fehlen. Damit eine Debatte um Veränderungen bei der Ampel differenzierter sein können, haben wir uns entschlossen, diese Ampel nachzubauen. Selbst wenn sie unperfekt ist. Und um maximale Transparenz zu bieten, veröffentlichen wir den Code hinter der rbb|24-Version der Corona-Ampel hier auf Github.