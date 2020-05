Nur ein leises Surren ist zu hören, wenn das Dorfmobil in Barsikow (Ostprignitz-Ruppin) unterwegs ist. Der neuste Nutzer des Elektro-Autos ist Pablo Guaneme Pinilla, der zu Besuch in dem 180-Seelen-Dorf ist. "Ich selbst habe kein Auto und das bietet sich auf dem Dorf einfach an", sagt er. Die erste Fahrt hat Pablo gemeinsam mit seiner Freundin nach Neuruppin unternommen. "Das war einfach super, das Auto mieten zu können, rüber zu fahren und das auszuprobieren." Vor allem die Lust am E-Auto fahren hat ihn motiviert, das Barsikower Dorfmobil zu nutzen.