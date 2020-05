Nach der Corona-Zwangspause öffnen am Montag einige Berliner Bäder: Die Sommerbäder in Wilmersdorf, im Olympiastadion und in Spandau-Süd sowie das Strandbad Wannsee der Berliner Bäderbetriebe. Außerdem öffnen die privaten Strandbäder Lübars und Friedrichshagen, am Dienstag folgt Jungfernheide. Im Gegensatz zu den privaten Betreibern haben die Berliner Bäderbetriebe strenge Regeln für die Badegäste erlassen.