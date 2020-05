Nach Diskussionen über ein angebliches Verbot eines Freiluftgottesdienstes am Himmelfahrtstag in Zehdenick will sich der Landkreis Oberhavel für eine Änderung der Corona-Verordnung einsetzen. Landrat Ludger Weskamp (SPD) habe sich mit Kirchenvertretern darüber verständigt, sich "im Sinne der Kirchengemeinden für eine klare Formulierung der Eindämmungsverordnung einzusetzen", teilte der Landkreis am Wochenende mit.

Anlass ist ein Freiluft-Gottesdienst im Kloster Zehdenick am Himmelfahrtstag. Die Stadt hatte laut Landratsamt vorab bei den Behörden nachgefragt, ob eine solche Freiluftveranstaltung möglich sei. Der Landkreis interpretierte die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg so, dass Freiluftgottesdienste nicht möglich sind.