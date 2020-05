Die Brandenburgklinik in Bernau hatte im April nach einer Häufung von Covid-19-Fällen seine Aufnahme geschlossen. Nun wurden die Aufnahmeroutinen geändert und es werden Patienten auf eine mögliche Infektion getestet.

In der Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg in Bernau (Barnim) werden ab Montag wieder Patienten aufgenommen. Ab dann gelte ein neues Konzept zum Umgang mit Sars-CoV-2-Infektionen, teilte die Geschäftsführung am Sonntag mit.



In der Klinik hatte sich das Virus Anfang April verbreitet. Zahlreiche Fälle bei Patienten und Mitarbeitern waren gemeldet worden, mehrere Patienten starben.