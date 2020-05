Xxxxx Potsdam Freitag, 01.05.2020 | 15:25 Uhr

Sorry, aber dieser Status der Ignoranz ist nicht erst seit Corona, das gab es leider schon vorher in dieser Gesellschaft.

Als ich nach dem Tod meines Mannes vor Jahren auf verschiedene soziale Hilfen gehofft hatte, durfte ich sehen wie ich klar komme und das meine ich NICHT finanziell.

Da hieß es nur " hilf dir selbst sonst willst du nichts ändern, also auf Solidarität bauen werde ich nicht mehr, sondern sehen wie ich alleine klar komme. Schade aber so ist die Gesellschaft und war auch schon vorher so.