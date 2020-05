Corona-Ausbruch in Potsdam-Mittelmark

In einem Postverteilerzentrum in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) haben sich vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person stammt aus Potsdam-Mittelmark, eine aus Potsdam und zwei aus Berlin, wie der Landkreis am Samstag mitteilte.

Die Kreisverwaltung kündigte an, die Beschäftigten auf das Virus zu testen: "Beginnend mit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag werden alle Mitarbeiter/innen abgestrichen." Pro Schicht arbeiteten rund hundert Menschen in dem Postverteilerzentrum. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.

Bei 527 Menschen wurde im Landkreis die Erkrankung nachgewiesen (Stand Samstag 14.30 Uhr) - das sind sechs mehr als am Vortag. 41 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben, 227 haben sich von der Krankheit Covid-19 erholt.