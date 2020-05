Bergmann-Klinik soll bis Juli in Regelbetrieb zurückkehren

Nach dem Corona-Ausbruch im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann soll das Krankenhaus bis Juli wieder in den Regelbetrieb zurückgeführt werden. Spätestens Ende Mai soll die Klinik wieder regulär vom Rettungsdienst angefahren werden können, sagte Geschäftsführer Tim Steckel am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Neue Leitung nimmt Arbeit am Klinikum Ernst von Bergmann auf

In der Klinik hatten sich Mitte März Covid-19-Infektionen bei Patienten und Mitarbeitern gehäuft. Daraufhin waren Anfang April Neuaufnahmen von Patienten bis auf einzelne Notfälle gestoppt worden. Bis zum vorigen Sonntag waren seit Ende Januar 140 Patienten und 208 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. 43 dieser Patienten starben.

In der Folge des Corona-Ausbruchs im Klinikum musste die Geschäftsleitung im April gegenüber der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung Versäumnisse einräumen. So habe es im Zeitraum Mitte bis Ende März "eine kritische Entwicklung" gegeben, die nicht ausreichend erkannt worden sei. Daraufhin wurde die Geschäftsleitung beurlaubt und von ihrem Posten enthoben.

Die neue Leitung unter Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel legte dem Städteparlament zeitnah ein Konzept zur Wiederaufnahme des Betriebs vor. So solle das Krankenhaus in drei Bereiche eingeteilt werden: in coronafreie Stationen, solche mit Verdachtsfällen und solche mit Infizierten.