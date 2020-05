Am Wochenende war bekannt geworden, dass sich mehrere Mitarbeiter des Briefzentrums der Post in Stahnsdorf in einer gemeinsamen Nachtschicht mit dem Coronavirus infiziert haben. Nun hat das Gesundheitsamt rund 100 Mitarbeitern empfohlen, sich testen zu lassen.

Nach einem Corona-Ausbruch im Briefzentrum der Post in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) am Wochenende hat das Gesundheitsamt den etwa 100 Kollegen der Betroffenen empfohlen, sich freiwillig auf eine Infektion mit dem Virus testen zu lassen.

Ein Sprecher des Landkreises sagte dem rbb am Dienstag, dass sich bisher entgegen vorheriger Angaben keine Hinweise darauf ergeben hätten, dass in der Nachtschicht, in der sich vier Mitarbeiter bei einer infizierten Person angesteckt hätten, Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten worden wären.

Bereits am Samstag hatte die Kreisverwaltung angekündigt, die Beschäftigten des Postverteilerzentrums auf das Coronavirus testen zu wollen: "Beginnend mit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag werden alle Mitarbeiter/innen abgestrichen." Pro Schicht arbeiten rund 100 Menschen in dem Postverteilerzentrum.

Die Deutsche Post will nun Tausende Mitarbeiter vorsorglich auf Corona testen lassen [tagesschau.de]. Das kündigte Vorstandsmitglied Tobias Meyer am Montag an. Das Unternehmen werde mehr als 10.000 Mitarbeitern den Test anbieten, vor allem in großen Betriebsstätten wie den Paketzentren.

Laut Meyer fand bereits eine prophylaktische Testreihe an 1.000 Mitarbeitern statt. Dabei habe man eine unerwartet hohe Anzahl an Infizierten gefunden, die keinerlei Symptome gezeigt hätten. Deshalb sei zu vermuten, dass es mehr infizierte Menschen im Umkreis der Post-Betriebsstätten gebe als bisher vermutet, so Meyer.

Die Post ist damit der erste Groß-Konzern in Deutschland, der seine Mitarbeiter anlasslos auf Covid-19 testen lässt. Nach Angaben des Post-Vorstandes werden die Betriebsärzte der Post die Tests voraussichtlich in einem Teil der 36 Paketzentren und möglicherweise auch in Briefverteilzentren anbieten.