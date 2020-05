Tafelbus liefert Mittagessen für bedürftige Kinder in Potsdam

Für viele Kinder ist die Schule nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch einer zum Essen. Dort bekommen sie oft die einzige warme Mahlzeit am Tag. Damit die jetzt auch ohne die Schule nicht ausfällt, wird sie in Potsdam zu den Kindern nach Hause gebracht.

Auch von Irina. Sie ist auf Kurzarbeit zuhause, mit ihrer sechsjährigen Tochter. "Das ist wirklich gut, dass wir so nicht unbedingt rausmüssen zum Einkaufen", findet Irina. "Und dass die Kleene eben was zu Essen hat und wir uns nicht jeden Tag hinstellen und kochen müssen. Und dafür Geld ausgeben müssen." Für sich koche sie nur selten warm, sagt die 32-Jährige: "Ich selbst ess 'ne Stulle."

"Der DRK-Fahrdienst – Essen!", rufen Michael und Christian vom Deutschen Roten Kreuz in die Freisprechanlage. Schon summt der Türöffner. Hinter den meisten Türen, die die beiden an diesem Vormittag öffnen, erscheint ein freundliches Gesicht. Das warme Essen und die randvolle Lebensmitteltüte der Tafel werden schon erwartet.

Heute liefern Michael und Christian jedem Kind eine eingeschweißte Menüschale mit Kartoffeln, Backfisch und Gemüsesoße – alles noch warm. Die beiden Jungs aus dem Nachbarhaus sind trotzdem nicht begeistert: "Fisch essen wir nicht!" Aber an sich, meinen die beiden DRK-Fahrer, komme das Essen schon bei den Richtigen an. Überhaupt öffnen oft die Kinder selbst die Tür.

Brot, Milch, Obst, Schokolade - die Lebensmitteltüte der Tafel, die zum warmen Mittagessen gleich mitgeliefert wird, ist ziemlich schwer. "Wenn es einen Fahrstuhl gibt, dann stellen wir alles in den Fahrstuhl rein. Oder eben unten an die Tür", sagt Christian. Für lange Wege durch die Mehrfamilienhäuser wie heute im Potsdamer Kirchsteigfeld fehlt den beiden Fahrern die Zeit.

Rund 50 Essenstüten sind heute auszuliefern, und fast immer bleiben auch einige wenige übrig, weil niemand die Tür öffnet. So war das in den vergangenen Tagen auch an der nächsten Adresse auf der Liste. Aber heute öffnet dort eine junge Frau im Jogginganzug. Sie sei alleinerziehend und berufstätig, sagt sie. Und wohl deshalb nur schwer anzutreffen gewesen. Trotzdem sei die froh über die Lieferung. "Das hilft insofern, als dass man ja immer noch nebenbei Lehrer spielt und Köchin ist." Durch das gelieferte Mittagessen entfalle einfach Stress.