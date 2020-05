Razzia in der Salafisten-Szene wegen Verdachts auf Soforthilfe-Betrug

Eine Festnahme in Berlin

Bereits im April wurde gegen einen Veranwortlichen der ehemaligen Fussilet-Moschee ermittelt, sich Corona-Soforthilfen erschlichen zu haben. Am Donnerstag hat es erneut eine Razzia im Salafisten-Milieu gegeben - wieder wird wegen Betrugs ermittelt.

Wegen des Verdachts, dass Corona-Soforthilfen zu Unrecht beantragt und kassiert wurden, hat die Polizei am Donnerstagmorgen eine Razzia in der Berliner Salafisten-Szene durchgeführt. Laut ersten Informationen der Polizei wurde eine Person festgenommen, es seien "diverse Beweismittel - darunter auch Gelder" sichergestellt worden, hieß es. Rund 100 Beamte des polizeilichen Staatsschutzes hätten Wohnungen und Fahrzeuge von fünf Personen durchsucht, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mit. Es gehe um "Tatverdächtige, die der salafistischen Szene Berlins - u.a. dem inneren Kreis der ehemaligen Fussilet-Moschee" zugerechnet würden.

In ihrem Tweet von Donnerstag verlinkte die Generalstaatsanwaltschaft eine Meldung vom 16. April, in der ebenfalls auf einen mutmaßlichen Betrugsfall von April hingewiesen wird. Ein 46-Jähriger Beschuldigter und seine Lebensgefährtin stünden im Verdacht, sich Fördermittel der Investitionsbank Berlin in Höhe von 18.000 Euro durch falsche Angaben erschlichen zu haben. Sie hätten angegeben, gewerblich tätig zu sein, während beide tatsächlich Sozialleistungen bezogen hätten.

Ahmad A. war, so Polizei und Staatsanwaltschaft in der Mitteilung, sei früher ein in der Moschee "maßgeblich Verantwortlicher" gewesen. Ob die Zahlungen dazu dienen sollten, "Vorhaben dieser Szene" umzusetzen, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.